Visite guidée- dans le cadre de l’exposition Voltz Mouilleron-Saint-Germain
Mouilleron-Saint-Germain Vendée
Tarif : – –
Début : 2026-04-08 15:00:00
2026-04-08
Visite guidée de l’exposition
A la bibliothèque
Découvrez l’univers de Christian Voltz lors d’une visite guidée commentée. Un moment d’échange pour mieux comprendre les œuvres, les techniques et l’imaginaire de l’artiste.
Vente de livres de Christian Voltz par la libraire 85 000 de 14h30 à 17h30.
Gratuit mais sur réservation au 02 51 69 61 43 .
Mouilleron-Saint-Germain 85390 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 69 61 43 info@ccplc.fr
English :
Guided tour of the exhibition
