Visite guidée dans le cadre des Journées Européennes des Métiers d’Art d’Ollioules #JEMA2026 Office de Tourisme d’Ollioules Ollioules

Visite guidée dans le cadre des Journées Européennes des Métiers d’Art d’Ollioules #JEMA2026

Office de Tourisme d’Ollioules 116 avenue Philippe de Hautecloque Ollioules Var

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11 09:30:00

fin : 2026-04-11

Date(s) :

2026-04-11

Martin GRANGE, guide conférencier en partenariat avec l’Office du Tourisme Provence Med vous emmène à la découverte du centre ancien, de son patrimoine et des métiers d’art et de leur savoir faire. Pot de l’amitié à la Galerie de l’olivier à l’issue.

.

Office de Tourisme d’Ollioules 116 avenue Philippe de Hautecloque Ollioules 83190 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 94 18 53 00 info@provencemed.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Guided tour as part of the Journées Européennes des Métiers d’Art d’Ollioules #JEMA2026

Martin GRANGE, guide and lecturer, in partnership with the Provence Med Tourist Office, will take you on a tour of the old town, its heritage and its arts and crafts. Afterwards, enjoy a drink at the Galerie de l’olivier.

L’événement Visite guidée dans le cadre des Journées Européennes des Métiers d’Art d’Ollioules #JEMA2026 Ollioules a été mis à jour le 2026-03-04 par Office de Tourisme Provence Méditerranée