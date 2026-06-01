Visite guidée dans le parc d’Užutrakis, conçue par Eduardo François Andre, Užutrakis Manor, Užtrakio str. 1, Trakai, Lithuania, Trakai

Visite guidée dans le parc d’Užutrakis, conçue par Eduardo François Andre Vendredi 5 juin, 16h30 Užutrakis Manor, Užtrakio str. 1, Trakai, Lithuania Trakų rajono savivaldybė

Aucune condition spécifique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T15:30:00+02:00 – 2026-06-05T17:00:00+02:00

Fin : 2026-06-05T15:30:00+02:00 – 2026-06-05T17:00:00+02:00

Au cours de la visite, vous vous familiariserez avec le travail d’Eduardo François André – un architecte paysagiste et botaniste de renommée mondiale en Lituanie et dans le monde. Aussi avec le parc de style mixte typique de l’œuvre d’E.F. Andre, qui est en même temps une œuvre spéciale de l’auteur – un parc de reflets d’eau. Vous admirerez la merveilleuse végétation du parc – 54 espèces étrangères et 38 espèces locales et formes d’arbres et d’arbustes poussent ici. Des prairies fleuries ont été spécialement plantées. Des plantes décoratives sont cultivées dans les parterres – les anciennes variétés de roses préférées de la comtesse Jadwiga, enchanteresses avec des fleurs aux formes et au parfum exceptionnels. Vous entendrez parler des animaux élevés dans le parc et qui y vivent maintenant, de la biodiversité du parc et de sa préservation.

Užutrakis Manor, Užtrakio str. 1, Trakai, Lithuania Užtrakio str. 1, Trakai Trakai 21121 Old Town Trakų rajono savivaldybė Vilnius County

Au cours de la visite, vous vous familiariserez avec le travail d’Eduardo François André – un architecte paysagiste et botaniste de renommée mondiale en Lituanie et dans le monde. Aussi avec le parc…

©Directorate of Trakai Historical National Park