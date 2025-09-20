Visite guidée dans le Viarmes médiéval Mairie de Viarmes Viarmes

Début : 2025-09-20T16:+ – 2025-09-20T17:+

Fin : 2025-09-21T16:+ – 2025-09-21T17:+

Départ de la mairie, visite des vestiges médiévaux du château, visible dans le village, jusqu’au chantier de fouilles d’une cave médiévale

Mairie de Viarmes Place Pierre-Salvi 95270 Viarmes Viarmes 95270 Val-d’Oise Île-de-France http://viarmes.fr/

