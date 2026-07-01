Visite guidée dans les anciens moulins de varages. Randonnée sous la cascade et repas champêtre à la ferme de Laval., Départ de la randonnée sur la place de la libération via la descente des moulins., Varages

Informations pratiques

Visite guidée dans les anciens moulins de varages. Randonnée sous la cascade et repas champêtre à la ferme de Laval. Dimanche 20 septembre, 10h00 Départ de la randonnée sur la place de la libération via la descente des moulins. Var

15€ par personne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T15:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T15:00:00+02:00

Circuit guidé à pied ou à vélo pour une visite de la descente des anciens moulins à huile et à farine remis en valeur. Durée de la visite commentée : 1 heure.

Poursuite de la randonnée par la voie Euro vélo 8 le long de la rivière pour rejoindre la ferme de Laval. 1 heure de parcous à pied ou 15 mn en vélo. Visite de l’ancienne ferme où un apéritif vous sera offert.

Repas : Grillade, salades composées, fromage, pastèque et boissons.

Retour par le même circuit.

Départ de la randonnée sur la place de la libération via la descente des moulins. Varages 83670 Varages 83670 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur 07 82 04 65 30 https://www.facebook.com/profile.php?id=61565068476795 [{« type »: « phone », « value »: « 07 82 04 65 30 »}] Varages, village de faïences est situé dans le haut var. L’eau de sa source traverse le village, se jette en cascade sous le baou où se trouvent les vestiges de moulins à huile, à farine, à vernis … Site remis en valeur par les bénévoles de l’association sur le patrimoine de varages. Parkings dans le village.

Circuit guidé à pied ou à vélo pour une visite de la descente des anciens moulins à huile et à farine remis en valeur. Durée de la visite commentée : 1 heure.

©S. Blanc