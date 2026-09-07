Visite guidée dans les Baronnies en Drôme Provençale : le Château d’Aulan, Château d’Aulan, Aulan

Informations pratiques

Visite guidée dans les Baronnies en Drôme Provençale : le Château d’Aulan 19 et 20 septembre Château d’Aulan Drôme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Depuis 1958, le château d’Aulan est la seule demeure privée des Baronnies en Drôme provençale ouverte à la visite. Accompagné par un guide durant 45 mn, vous découvrirez à travers salons, salles à manger, chambres, un intérieur habité, décoré de multiples objets, se rapportant au Second Empire et à l’histoire de la famille.

Château d’Aulan 1, place du château, 26570 Aulan, Drôme, Auvergne-Rhône-Alpes Aulan 26570 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes 06 37 25 90 24 https://chateau.aulan.fr https://www.baronnies-tourisme.com/pratique/nos-bureaux/bureau-de-montbrun-les-bains/ Château du XIIe fortement remanié au XIXe, propriété des Suarez d’Aulan depuis 1635. Souvenirs historiques et familiaux, notamment du marquis d’Aulan, écuyer de Napoléon III puis député de la Drôme.

Depuis 1958, le château d’Aulan est la seule demeure privée des Baronnies en Drôme provençale ouverte à la visite. Accompagné par un guide durant 45 mn, vous découvrirez à travers salons, salles à un…

© Jérôme FEUILLAS