Visite guidée dans les coulisses de la Bibliothèque Humaniste Sélestat

Visite guidée dans les coulisses de la Bibliothèque Humaniste

1 Place du Dr Kubler Sélestat Bas-Rhin

Début : Samedi 2025-10-18 11:00:00

fin : 2025-10-19 12:30:00

2025-10-18

Visite du bâtiment et ses coulisses à la découverte d’une rénovation qui a fait entrer la bibliothèque dans le 21e siècle, pour adultes

La Bibliothèque Humaniste participe aux Journées nationales de l’architecture en vous proposant de visiter le bâtiment et ses coulisses à la découverte d’une rénovation qui a fait entrer la bibliothèque dans le 21e siècle. Pour adultes. 0 .

1 Place du Dr Kubler Sélestat 67600 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 58 07 20 contact@bibliotheque-humaniste.fr

English :

A behind-the-scenes tour of the building and a look at the renovations that have brought the library into the 21st century, for adults

German :

Besuch des Gebäudes und seiner Kulissen, um die Renovierung zu entdecken, die die Bibliothek ins 21. Jahrhundert gebracht hat, für Erwachsene

Italiano :

Una visita dietro le quinte dell’edificio e uno sguardo ai lavori di ristrutturazione che hanno portato la biblioteca nel 21° secolo, per adulti

Espanol :

Una visita entre bastidores del edificio y un vistazo a las obras de renovación que han llevado a la biblioteca al siglo XXI, para adultos

