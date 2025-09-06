Visite guidée dans les coulisses de l’histoire au Château royal d’Amboise Amboise

Visite guidée dans les coulisses de l’histoire au Château royal d’Amboise

Montee Abd El Kader Amboise Indre-et-Loire

Tarif : – – 15.3 EUR

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2025-09-06

fin : 2025-09-14

Date(s) :

2025-09-06 2025-09-27

Profitez d’une visite spéciale hors du parcours de visite habituel du château avec un accès exceptionnel aux souterrains et tours de la forteresse médiévale située sous le Logis royal Renaissance.

D’une durée d’une heure, ces visites spéciales vous conduisent à la découverte des espaces souterrains du château royal d’Amboise et du spectaculaire cœur de la tour-cavalière des Minimes.

Visite guidée en français pour visiteurs en bonne condition physique, à partir de 7 ans. (les mineurs devant être accompagnés) Réservation obligatoire Maximum 18 personnes

Réservation impérative sur le site du château.

Avril Les samedis et dimanches à 16h30*

Mai/Juin Les samedis et dimanches à 17h*

Juillet/août Tous les jours à 12h et 17h*

Septembre Les samedis et dimanches à 16h30* sauf weekend du patrimoine (20 & 21 septembre)

Les horaires des visites peuvent être modifiées, vérifier les disponibilités sur la billetterie en ligne.

Entrée classique du château + supplément de 4.50€ pour tous .

Montee Abd El Kader Amboise 37400 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 57 09 28 contact@chateau-amboise.com

English :

Exceptional access to the underground passages and towers of the medieval fortress located under the Royal Renaissance Logis. At the foot of the ramparts, they enter the Garçonnet Tower, built in the 15th century on the orders of Louis XI, before reaching the Salle des Lys, the former refectory of t

German :

Außergewöhnlicher Zugang zu den unterirdischen Gängen und Türmen der mittelalterlichen Festung, die sich unter dem königlichen Renaissance-Logis befindet. Jahrhundert auf Befehl von Ludwig XI. errichtete Garçonnet-Turm, bevor sie in den Salle des Lys, den ehemaligen Speisesaal der Wachen, gelangen.

Italiano :

Accesso eccezionale ai sotterranei e alle torri della fortezza medievale situata sotto la dimora reale rinascimentale. Ai piedi dei bastioni, si entra nella Torre Garçonnet, costruita nel XV secolo per ordine di Luigi XI, prima di raggiungere la Salle des Lys, l’antico refettorio delle guardie.

Espanol :

Acceso excepcional a los subterráneos y torres de la fortaleza medieval situada bajo la morada real renacentista. Al pie de las murallas, se accede a la Torre Garçonnet, construida en el siglo XV por orden de Luis XI, antes de llegar a la Salle des Lys, antiguo refectorio de los guardias.

