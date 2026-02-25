Visite guidée dans les coulisses de l’histoire au Château royal d’Amboise

Montee Abd El Kader Amboise Indre-et-Loire

Tarif : 21.8 – 21.8 – EUR

21.8

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-04-04

fin : 2026-06-28

Date(s) :

2026-04-04 2026-05-02 2026-07-04 2026-09-05 2026-09-26

Profitez d’une visite spéciale hors du parcours de visite habituel du château avec un accès exceptionnel aux souterrains et tours de la forteresse médiévale située sous le Logis royal Renaissance.

D’une durée d’une heure, ces visites spéciales vous conduisent hors du parcours de visite habituel, à la découverte des espaces souterrains du château et du spectaculaire cœur de la tour-cavalière des Minimes. Elles font l’objet d’un supplément tarifaire de 4.50€ et doivent être impérativement réservées via notre billetterie en ligne.

Accessible à partir de 7 ans, aux personnes en bonne condition physique (impossible pour les personnes à mobilité réduite). Animaux interdits.

Avril Les samedis et dimanches à 16h30

Mai/Juin Les samedis et dimanches à 17h

Juillet/août Tous les jours à 12h et 17h

Septembre Les samedis et dimanches à 16h30 sauf weekend du patrimoine (19 & 20 septembre)

Les horaires des visites peuvent être modifiées, vérifier les disponibilités sur la billetterie. 21.8 .

Montee Abd El Kader Amboise 37400 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 57 09 28 contact@chateau-amboise.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Exceptional access to the underground passages and towers of the medieval fortress located under the Royal Renaissance Logis. At the foot of the ramparts, they enter the Garçonnet Tower, built in the 15th century on the orders of Louis XI, before reaching the Salle des Lys, the former refectory of t

L’événement Visite guidée dans les coulisses de l’histoire au Château royal d’Amboise Amboise a été mis à jour le 2026-02-25 par OFFICE AMBOISE