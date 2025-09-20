Visite guidée : dans les coulisses de notre nouvelle école ! École Henri Dès La Remuée

Visite guidée : dans les coulisses de notre nouvelle école ! Samedi 20 septembre, 14h30 École Henri Dès Seine-Maritime

RDV église, durée 2h.

Journées du Patrimoine 2025 à l’école

20 septembre – 14h30 – 16h30

Rendez vous à 14h30 à l’église de La Remuée

Conférence sur la construction des nouveaux bâtiments de l’école + présentation des plans.

Lieu : école Henri Dès, 9A rue des Chataigniers – La Remuée

Suivi d’une visite du chantier avec l’architecte M. BRESSAC.

« Dans les Coulisses de Notre Nouvelle École ! »

Envie de voir comment se construit l’avenir des enfants de notre commune ? Rendez‑vous à l’église pour une conférence exceptionnelle avec M. BRESSAC, l’architecte qui transforme nos idées en réalité. Venez découvrir les plans des nouvelles classes et de la salle polyvalente, imaginés pour être à la fois modernes et accueillants. Et pour les curieux de chantier, la magie continue : M. BRESSAC vous fera visiter le site, vous montrant les secrets et innovations de cette grande aventure architecturale.

École Henri Dès 9a Rue des chataigniers, 76430 La Remuée La Remuée 76430 Seine-Maritime Normandie 02 35 20 00 47 https://www.laremuee.com https://www.facebook.com/laRemuee Située au cœur de La Remuée, l’école Henri Dès accueille les enfants de la maternelle au primaire, offrant un cadre d’apprentissage à la fois moderne et chaleureux. Depuis sa création, l’établissement s’attache à concilier enseignement de qualité et épanouissement des élèves, en développant des projets pédagogiques variés et adaptés à chaque âge.

L’école dispose de salles de classe lumineuses et fonctionnelles, ainsi que d’espaces communs destinés aux activités éducatives et culturelles. Les récentes initiatives ont permis d’enrichir les infrastructures avec la construction de nouvelles classes, une salle multi-activités et des cours de récréation végétalisées, favorisant à la fois le bien-être et la créativité des enfants.

Au-delà des murs de l’école, les élèves participent à des projets d’ouverture sur le monde et la vie de la commune, comme les sorties pédagogiques, les activités périscolaires et la participation au Conseil Municipal des Enfants et des Jeunes. Ces expériences permettent aux élèves de développer leur curiosité, leur sens des responsabilités et leur esprit citoyen.

L’école Henri Dès est ainsi un lieu où tradition et modernité se rencontrent, où l’apprentissage se conjugue avec l’épanouissement et où chaque enfant peut grandir dans un environnement sûr, stimulant et accueillant. Parking Henri Dès, parking Impasse des Mercuriales

@mairie de La Remuée