Visite guidée « Dans les coulisses du Tinel » La Chartreuse – Centre national des écritures du spectacle Villeneuve-lès-Avignon

Visite guidée « Dans les coulisses du Tinel » La Chartreuse – Centre national des écritures du spectacle Villeneuve-lès-Avignon samedi 20 septembre 2025.

Visite guidée « Dans les coulisses du Tinel » 20 et 21 septembre La Chartreuse – Centre national des écritures du spectacle Gard

Gratuit. Réservation obligatoire.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T11:00:00 – 2025-09-20T12:30:00

Fin : 2025-09-21T16:00:00 – 2025-09-21T17:30:00

Dans les coulisses du Tinel

Partez à la découverte du Tinel, un espace entièrement dédié à la création artistique et habituellement fermé au public en dehors des représentations.

En compagnie des techniciens de théâtre de la Chartreuse, explorez les « secrets » de cette salle de spectacle, équipée de l’un des premiers gradins modulables de France, installé dans l’ancienne salle d’apparat du palais d’Innocent VI.

La Chartreuse – Centre national des écritures du spectacle 58 Rue de la Republique, 30400 Villeneuve-lès-Avignon, France Villeneuve-lès-Avignon 30400 Gard Occitanie 0490152424 http://www.chartreuse.org [{« type »: « link », « value »: « https://hub-char.shop.secutix.com/content# »}, {« type »: « email », « value »: « accueil@chartreuse.org »}, {« type »: « phone », « value »: « 0490152424 »}] Autour du monastère du XIVe siècle, qui accueille aujourd’hui des résidences d’auteurs et des compagnies de théâtre, la chartreuse offre sur 2 hectares d’espace public un paysage singulier composé d’espaces ouverts ou clos : l’église et son jardin de cloître, les cellules et leur jardin de simples, la buanderie et son jardin de roses. Dans cette architecture remarquable, les jardins sont autant d’îlots de respiration, de petits théâtres de verdure, d’appels au repos ou de décors intimes offerts au cadrage dessiné par la lumière. On y trouve également un restaurant, une bibliothèque-café et une librairie. Accès : A7, sortie Avignon nord, puis D942 et D900, traverser le Rhône par le pont Daladier. A9, sortie Remoulins, suivre la N100 et la D900. Bus 5 : arrêt Chartreuse, rue de la République. Parking.

Dans les coulisses du Tinel

© Alex Nollet-La Chartreuse