Visite guidée Dans les secrets du tri postal Saintes mardi 12 août 2025.

(Lieu donné à l’achat du billet) Saintes Charente-Maritime

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Début : Mardi 2025-08-12 10:30:00

fin : 2025-08-12 12:00:00

2025-08-12

Le facteur est un des personnages préférés des français. Tout le monde connaît son travail, à vélo, en voiture ou en 3 roues.

Mais que se passe-t-il avant qu’il n’arrive devant votre boîte aux lettres ? Comment sont triés ces lettres et ces colis ?

(Lieu donné à l’achat du billet) Saintes 17100 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 74 23 82 accueil@saintes-tourisme.fr

English :

The letter carrier is one of France’s favorite characters. Everyone knows his work, whether he’s on a bike, a car or a 3-wheeler.

But what happens before he arrives in front of your letterbox? How are those letters and parcels sorted?

German :

Der Postbote ist eine der beliebtesten Figuren der Franzosen. Jeder kennt seine Arbeit, ob auf dem Fahrrad, im Auto oder auf drei Rädern.

Aber was passiert, bevor er vor Ihrem Briefkasten steht? Wie werden die Briefe und Pakete sortiert?

Italiano :

Il postino è uno dei personaggi preferiti in Francia. Tutti sanno cosa fa, in bicicletta, in auto o su tre ruote.

Ma cosa succede prima che arrivi davanti alla cassetta delle lettere? Come vengono smistate le lettere e i pacchi?

Espanol :

El cartero es uno de los personajes favoritos de los franceses. Todo el mundo sabe lo que hace, ya sea en bicicleta, en coche o en 3 ruedas.

Pero, ¿qué ocurre antes de que llegue a su buzón? ¿Cómo se clasifican las cartas y los paquetes?

