Visite guidée Dans l’espace de la toile Musée des Ursulines de Mâcon Mâcon

Visite guidée Dans l’espace de la toile

Musée des Ursulines de Mâcon 5 Rue de la Préfecture Mâcon Saône-et-Loire

Début : 2026-02-15 15:00:00

fin : 2026-02-15 16:00:00

2026-02-15

Entre illusion et sincérité, quelles sont les ambitions des artistes dans la représentation de la profondeur? A travers les collections du musée, vous observerez comment les peintres choisissent, chacun à leur manière, de résoudre le paradoxe de l’espace de la toile. Les visites thématiques sont autant d’invitations à découvrir un thème, une période, un mouvement ou une technique artistique à partir des collections permanentes.

Public ados adultes. Durée 1h. .

