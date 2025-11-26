Visite guidée Dans l’espace de la toile Musée des Ursulines de Mâcon Mâcon
Musée des Ursulines de Mâcon 5 Rue de la Préfecture Mâcon Saône-et-Loire
Tarif : 4.5 – 4.5 – 4.5 EUR
Début : 2026-02-15 15:00:00
fin : 2026-02-15 16:00:00
2026-02-15
Entre illusion et sincérité, quelles sont les ambitions des artistes dans la représentation de la profondeur? A travers les collections du musée, vous observerez comment les peintres choisissent, chacun à leur manière, de résoudre le paradoxe de l’espace de la toile. Les visites thématiques sont autant d’invitations à découvrir un thème, une période, un mouvement ou une technique artistique à partir des collections permanentes.
Public ados adultes. Durée 1h. .
Musée des Ursulines de Mâcon 5 Rue de la Préfecture Mâcon 71000 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 39 90 38 musee.ursulines@ville-macon.fr
