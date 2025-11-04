Visite guidée: Dans l’intimité du château de Pornic Place de la Gare Pornic

Visite guidée: Dans l’intimité du château de Pornic Place de la Gare Pornic mardi 4 novembre 2025.

Visite guidée: Dans l’intimité du château de Pornic

Place de la Gare Office de Tourisme Pornic Loire-Atlantique

Envie de percer les mystères du château ? Voici l’occasion d’une découverte privilégiée de l’intérieur de ce patrimoine emblématique de la cité pornicaise.

Suivez Andréa, Florence ou Paul, guides de l’office de tourisme, qui en ouvrent les portes.

Découvrez l’histoire de ses habitants qui ont sauvé la vieille forteresse médiévale de la ruine pour la transformer tout au long du XIXème siècle en château balnéaire.

Vous traverserez différentes pièces de cette bâtisse qui se dévoile au détour des portraits de famille salon, salle à manger, bibliothèque, sans oublier l’une des chambres au sommet de la tour qui offre une vue imprenable sur l’entrée de la ria.



Informations pratiques

Inscription obligatoire à l’Office de Tourisme Intercommunal de Pornic (pas de billetterie sur place).

Billets en vente dans tous les Offices de Tourisme Destination Pornic (la Bernerie-en-Retz, Les Moutiers-en-Retz, La Plaine-sur-Mer, Pornic, Préfailles, Saint-Michel-Chef-Chef et Villeneuve-en-Retz)

Possibilité d’acheter votre billet sur notre site internet en cliquant sur Réservation en ligne

Visite accessible uniquement aux enfants de plus de 10 ans.

Cette visite n’est pas accessible aux personnes à mobilité réduite.

Prévoir des chaussures confortables pour monter les escaliers (une cinquantaine de marches).

Les animaux ne sont pas acceptés.

Les photos sont autorisées.

Le château n’étant pas chauffé, pensez à vous couvrir chaudement en hiver.

Se présenter 5 min. avant le début de la visite au lieu de rendez-vous.

Durée moyenne 1h15 à 1h30.

Les organisateurs se réservent le droit d’annuler si les conditions climatiques sont défavorables ou faute du minimum de participants (5 personnes payantes).

Billet non échangeable non remboursable

Place de la Gare Office de Tourisme Pornic 44210 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 82 04 40 info@pornic.com

English :

Want to unravel the mysteries of the château? Here?s your chance to discover the inside of this emblematic heritage of the city of Pornic.

German :

Möchten Sie die Geheimnisse des Schlosses lüften? Hier haben Sie die Gelegenheit, das Innere dieses symbolträchtigen Erbes der Stadt Pornicaise zu entdecken.

Italiano :

Volete svelare i misteri del castello? Ecco la possibilità di dare uno sguardo privilegiato all’interno di uno degli edifici più emblematici di Pornic.

Espanol :

¿Quiere desentrañar los misterios del castillo? Aquí tiene la oportunidad de echar un vistazo privilegiado al interior de uno de los edificios más emblemáticos de Pornic.

