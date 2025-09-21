Visite guidée dans Penvern et les origines de sa chapelle Notre Dame de Citeaux Chapelle Notre-Dame de Penvern Trébeurden

Visite guidée dans Penvern et les origines de sa chapelle Notre Dame de Citeaux Dimanche 21 septembre, 10h00 Chapelle Notre-Dame de Penvern Côtes-d’Armor

Rendez-vous auprès de la fontaine de la chapelle. La visite se terminera devant le retable de la chapelle et durera environ 2 h

Début : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T12:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T12:00:00

Randonnée contée sur les origines de Penvern et la chapelle Notre Dame de Cîteaux dépendant de l’abbaye de Bégard-Penlan et de sa grange cistercienne salicole et piscicole créée au XIIIe siècle, domaine comportant manoir, chapelle, moulin, étangs, routoirs, … Sa production sera acheminée vers Penlan pour alimenter les moines cisterciens de Bégard.

Le domaine sera cédé à des seigneurs aux XVe s.

La famille Menguy fera reconstruire la chapelle aux XVIIe siècle avec un magnifique retable baroque avec au centre une « Nativité » peinte en 1661 comportant une rare particularité, une mandorle avec une miniature sur le cœur de la jeune fille originaire d’une légende sur la création de la chapelle.

Chapelle Notre-Dame de Penvern 21 Rue de Keralegan, 22560 Trébeurden, France Trébeurden 22560 Côtes-d’Armor Bretagne 0615395864 https://www.amis-chapelle-penvern.fr https://www.pop.culture.gouv.fr/notice/merimee/PA00089671 Parking à l’arrière de la chapelle

Martine Cazaubon