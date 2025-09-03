Visite guidée d’Arles en français avec Alice (au matin) Esplanade Charles de Gaulle Arles

Visite guidée d’Arles en français avec Alice (au matin)

Du 20/12/2025 au 03/01/2026 le lundi, mardi, mercredi, vendredi et les week-ends de 10h30 à 11h45. Esplanade Charles de Gaulle Devant l’Office de Tourisme Arles Bouches-du-Rhône

Alice, guide conférencière vous accompagne à la découverte de la ville.

Arlésienne de coeur, Alice aime sa ville et la connaît bien. Guide-conférencière agréée par le Ministère de la Culture, diplômée en histoire et en histoire de l’Art, elle aime transmettre sa passion pour le patrimoine historique, artistique et architectural de la cité, de l’Antiquité à nos jours. Suivez la pour un tour de ville à pied à la découverte d’Arles.



Esplanade Charles de Gaulle Devant l’Office de Tourisme Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 18 41 20 ot-arles@arlestourisme.com

English :

Alice, a tour guide, will accompany you on a tour of the city.

