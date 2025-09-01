Visite guidée d’Arles en français avec Alice ( visite de l’après-midi) Esplanade Charles de Gaulle Arles

Du 01/09 au 08/09/2025 le lundi, vendredi et samedi de 14h30 à 15h45.

Du vendredi 12 au lundi 15 septembre 2025 de 14h30 à 15h45.

Vendredi 19 septembre 2025 de 14h30 à 15h45.

Lundi 22 septembre 2025 de 14h30 à 15h45.

Vendredi 26 septembre 2025 de 14h30 à 15h45.

Samedi 27 septembre 2025 de 14h30 à 15h45.

Lundi 29 septembre 2025 de 14h30 à 15h45.

Vendredi 3 octobre 2025 de 14h30 à 15h45.

Samedi 4 octobre 2025 de 14h à 15h15.

Lundi 6 octobre 2025 de 14h à 15h15.

Vendredi 10 octobre 2025 de 14h30 à 15h45.

Du 18/10 au 25/10/2025 le lundi et samedi de 14h30 à 15h45.

Lundi 27 octobre 2025 de 14h30 à 15h45.

Vendredi 31 octobre 2025 de 14h30 à 15h45.

Samedi 1er novembre 2025 de 14h30 à 15h45.

Tarif : 0 – 0 – 15 EUR

Début : 2025-09-01 14:30:00

fin : 2025-10-27 15:45:00

2025-09-01 2025-09-12 2025-09-19 2025-09-22 2025-09-26 2025-09-27 2025-09-29 2025-10-03 2025-10-04 2025-10-06 2025-10-10 2025-10-18 2025-10-27 2025-10-31 2025-11-01

Alice, guide conférencière vous accompagne à la découverte de la ville.

Arlésienne de coeur, Alice aime sa ville et la connaît bien. Guide-conférencière agréée par le Ministère de la Culture, diplômée en histoire et en histoire de l’Art, elle aime transmettre sa passion pour le patrimoine historique, artistique et architectural de la cité, de l’Antiquité à nos jours. Suivez la pour un tour de ville à pied à la découverte d’Arles.



Esplanade Charles de Gaulle Devant l’Office de Tourisme Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 18 41 20 ot-arles@arlestourisme.com

English :

Alice, a tour guide, will accompany you to discover the city.

German :

Alice, eine Fremdenführerin, begleitet Sie auf Ihrer Entdeckungsreise durch die Stadt.

Italiano :

Alice, una guida turistica, vi accompagnerà in un tour della città.

Espanol :

Alice, una guía turística, le acompañará en un recorrido por la ciudad.

