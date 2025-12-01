Visite guidée d’Arreau aux flambeaux ! Office de Tourisme Arreau

Visite guidée d’Arreau aux flambeaux !

Tarif : 15 – 15 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-22 17:00:00

fin : 2025-12-22 19:00:00

Date(s) :

2025-12-22

A la lueur des flambeaux, ce village de caractère, cœur emblématique du Grand Site Occitanie, vous dévoilera son histoire et son riche patrimoine au fil des Nestes et de ses monuments historiques.

Par une guide-conférencière du Pays d’art et d’histoire. .

Office de Tourisme ARREAU Arreau 65240 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 42 17 66 31 pah@aure-louron.fr

English :

By torchlight, this village of character, the emblematic heart of the Grand Site Occitanie, will reveal its history and rich heritage along the Nestes and its historic monuments.

German :

Im Schein der Fackeln enthüllt Ihnen dieses charaktervolle Dorf, das sinnbildliche Herzstück der Grand Site Occitanie, seine Geschichte und sein reiches Erbe entlang der Nestes und seiner historischen Monumente.

Italiano :

Alla luce delle fiaccole, questo villaggio di carattere, cuore emblematico del Grand Site Occitanie, svelerà la sua storia e il suo ricco patrimonio lungo la Nestes e i suoi monumenti storici.

Espanol :

A la luz de las antorchas, este pueblo con carácter, corazón emblemático del Grand Site Occitanie, desvelará su historia y su rico patrimonio a lo largo de las Nestes y sus monumentos históricos.

L’événement Visite guidée d’Arreau aux flambeaux ! Arreau a été mis à jour le 2025-10-07 par Pays d’art et d’histoire des vallées d’Aure et du Louron|CDT65