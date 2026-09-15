Visite guidée d’Audierne Audierne
jeudi 29 octobre 2026 · Audierne
Informations pratiques
Audierne
Visite guidée d’Audierne
Rue Amiral Gueppratte Audierne Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-29 15:00:00
fin : 2026-10-29 17:00:00
Date(s) :
2026-10-29
Accompagné par un guide de l’office de tourisme, venez profiter d’un instant de découverte et de partage sur l’histoire d’Audierne. Laissez-vous guider dans la ville afin de découvrir son histoire passionnante et souvent méconnue, au cours d’une balade dans les venelles. Depuis les hauteurs, vous apercevrez comment les richesses de la mer ont façonné la ville et son histoire ! .
Rue Amiral Gueppratte Audierne 29770 Finistère Bretagne +33 2 57 56 03 13
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Visite guidée d’Audierne Audierne a été mis à jour le 2026-09-07 par Office de tourisme Cap-Sizun – Pointe du Raz
À voir aussi à Audierne (Finistère)
- Balade en baie d’Audierne Audierne 15 septembre 2026
- Visite guidée d’Audierne Audierne 15 septembre 2026
- Balade en baie d’Audierne Audierne 17 septembre 2026
- Visite guidée d’Audierne Audierne 17 septembre 2026
- Run for the trail Audierne 19 septembre 2026