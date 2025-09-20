Visite guidée d’Audierne Passerelle des Capucins Audierne

Visite guidée d’Audierne Samedi 20 septembre, 10h30, 15h00 Passerelle des Capucins Finistère

Réservation auprès de l’Office de Tourisme à Audierne ou par téléphone

Début : 2025-09-20T10:30:00 – 2025-09-20T12:30:00

Fin : 2025-09-20T15:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

Accompagné par un guide de l’office de tourisme, venez profiter d’un instant de découverte et de partage sur l’histoire d’Audierne. Laissez-vous guider dans la ville afin de découvrir son histoire passionnante et souvent méconnue, au cours d’une balade dans les venelles. Depuis les hauteurs, vous apercevrez comment les richesses de la mer ont façonné la ville et son histoire !

Passerelle des Capucins Plage des Capucins 29770 Audierne Audierne 29770 Audierne Finistère Bretagne 08 09 10 29 10 http://www.capsizuntourisme.fr Parking de la plage des Capucins

© Ludivine Arhan