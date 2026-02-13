Visite Guidée d’Avremesnil place roland lavenu Avremesnil
Visite Guidée d’Avremesnil place roland lavenu Avremesnil mardi 4 août 2026.
Visite Guidée d’Avremesnil
place roland lavenu Salle des Fêtes Avremesnil Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-04 14:30:00
fin : 2026-08-04 16:30:00
Date(s) :
2026-08-04
Vous passez régulièrement à Avremesnil mais vous ne vous y êtes jamais vraiment arrêté ? Vous êtes de passage dans la région et vous souhaitez découvrir l’Histoire locale? Cette visite est faite pour vous ! Découvrez ses seigneurs, son patrimoine et son église à travers les rues et sentes du village.
Nous vous donnons rendez-vous devant la mairie!
Durée 2h00
Prenez des chaussures confortables
Protocole sanitaire Nombre de participants limité, réservation indispensable, distanciation physique et port du masque obligatoire sur les points d’arrêt. .
place roland lavenu Salle des Fêtes Avremesnil 76730 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 04 08 32 tourisme-auffay@terroirdecaux.net
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Visite Guidée d’Avremesnil
L’événement Visite Guidée d’Avremesnil Avremesnil a été mis à jour le 2026-02-13 par Office de Tourisme Terroir de Caux