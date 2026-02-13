Visite Guidée d’Avremesnil place roland lavenu Avremesnil

Visite Guidée d’Avremesnil

Vous passez régulièrement à Avremesnil mais vous ne vous y êtes jamais vraiment arrêté ? Vous êtes de passage dans la région et vous souhaitez découvrir l’Histoire locale? Cette visite est faite pour vous ! Découvrez ses seigneurs, son patrimoine et son église à travers les rues et sentes du village.

Nous vous donnons rendez-vous devant la mairie!

Durée 2h00

Prenez des chaussures confortables

Protocole sanitaire Nombre de participants limité, réservation indispensable, distanciation physique et port du masque obligatoire sur les points d’arrêt. .

