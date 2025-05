Visite guidée « Dax dans tous les sens » – RDV Office de tourisme Dax, 7 juin 2025 15:00, Dax.

Landes

Visite guidée « Dax dans tous les sens » RDV Office de tourisme 11 cours Foch Dax Landes

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-07 15:00:00

fin : 2025-06-07

Date(s) :

2025-06-07

Si pour Antoine de Saint-Exupéry On ne voit bien qu’avec le cœur , à Dax l’essentiel se perçoit par les sens. Changez d’angle et de perspective le temps d’une visite et partez à la découverte de la ville, à travers des jeux et de nombreuses expériences sensorielles.

RDV Office de tourisme 11 cours Foch

Dax 40100 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 56 86 86

English : Visite guidée « Dax dans tous les sens »

If, as Antoine de Saint-Exupéry said, « You can only see well with your heart », in Dax the essential is perceived through the senses. Change your angle and perspective for the duration of a visit, and discover the city through games and a wide range of sensory experiences.

German : Visite guidée « Dax dans tous les sens »

Antoine de Saint-Exupéry sagte: « Man sieht nur mit dem Herzen gut ». In Dax wird das Wesentliche durch die Sinne wahrgenommen. Verändern Sie den Blickwinkel und die Perspektive und entdecken Sie die Stadt mit Hilfe von Spielen und Sinneserfahrungen.

Italiano :

Come diceva Antoine de Saint-Exupéry, « Si vede bene solo con il cuore », ma a Dax si vede l’essenziale solo attraverso i sensi. Cambiate angolazione e prospettiva per tutta la durata della visita e partite alla scoperta della città attraverso giochi e una serie di esperienze sensoriali.

Espanol : Visite guidée « Dax dans tous les sens »

Como decía Antoine de Saint-Exupéry, « sólo se ve bien con el corazón », pero en Dax sólo se ve lo esencial a través de los sentidos. Cambia de ángulo y de perspectiva durante la visita, y lánzate a descubrir la ciudad a través de juegos y un sinfín de experiencias sensoriales.

