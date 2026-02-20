Visite guidée Dax dans tous les sens RDV Office de tourisme Dax
RDV Office de tourisme 11 cours Foch Dax Landes
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Tarif réduit
Début : 2026-03-06
Si pour Antoine de Saint-Exupéry On ne voit bien qu’avec le cœur , à Dax l’essentiel se perçoit par les sens. Changez d’angle et de perspective le temps d’une visite et partez à la découverte de la ville, à travers des jeux et de nombreuses expériences sensorielles.
English : Visite guidée Dax dans tous les sens
If, as Antoine de Saint-Exupéry said, You can only see well with your heart , in Dax the essential is perceived through the senses. Change your angle and perspective for the duration of a visit, and discover the city through games and a wide range of sensory experiences.
