Visite guidée de 1h30 à l’Ancienne école de médecine navale École de Médecine Navale Rochefort

Visite guidée de 1h30 à l’Ancienne école de médecine navale

École de Médecine Navale 25 rue Amiral Meyer Rochefort Charente-Maritime

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif réduit

familles nombreuses, étudiants de +26 ans, anciens combattants.

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2026-02-07 16:00:00

fin : 2026-03-31 17:30:00

Date(s) :

2026-02-07 2026-04-01 2026-07-04

À travers cette visite guidée d’1h30, découvrez ce lieu unique qu’est l’École de médecine navale de Rochefort, telle qu’elle l’était au 19ème siècle !

École de Médecine Navale 25 rue Amiral Meyer Rochefort 17300 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 99 59 57 rochefort@musee-marine.fr

English : 1h30 visit to the Old Naval Medical School

Take this 1 hour and a halh guided tour and discover this unique site, the Rochefort Naval Medical School, as it was in the 19th century!

