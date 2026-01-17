Visite guidée de 1h30 à l’Ancienne école de médecine navale École de Médecine Navale Rochefort
Visite guidée de 1h30 à l’Ancienne école de médecine navale École de Médecine Navale Rochefort samedi 7 février 2026.
Visite guidée de 1h30 à l’Ancienne école de médecine navale
École de Médecine Navale 25 rue Amiral Meyer Rochefort Charente-Maritime
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Tarif réduit
familles nombreuses, étudiants de +26 ans, anciens combattants.
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi 2026-02-07 16:00:00
fin : 2026-03-31 17:30:00
Date(s) :
2026-02-07 2026-04-01 2026-07-04
À travers cette visite guidée d’1h30, découvrez ce lieu unique qu’est l’École de médecine navale de Rochefort, telle qu’elle l’était au 19ème siècle !
.
École de Médecine Navale 25 rue Amiral Meyer Rochefort 17300 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 99 59 57 rochefort@musee-marine.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : 1h30 visit to the Old Naval Medical School
Take this 1 hour and a halh guided tour and discover this unique site, the Rochefort Naval Medical School, as it was in the 19th century!
L’événement Visite guidée de 1h30 à l’Ancienne école de médecine navale Rochefort a été mis à jour le 2026-01-17 par Office de Tourisme Rochefort Océan