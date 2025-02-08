Visite guidée de 45 min à l’Ancienne école de médecine navale École de Médecine Navale Rochefort

Visite guidée de 45 min à l’Ancienne école de médecine navale École de Médecine Navale Rochefort samedi 8 février 2025.

Visite guidée de 45 min à l’Ancienne école de médecine navale

École de Médecine Navale 25 rue Amiral Meyer Rochefort Charente-Maritime

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Tarif réduit

– 26 ans hors UE, carte privilège.

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2025-02-08

fin : 2025-03-31

Date(s) :

2025-02-08 2025-04-01 2025-07-07 2025-09-01

Cette visite guidée vous livre les clés de compréhension de l’histoire de l’Ancienne école de médecine navale, de sa bibliothèque et de ses collections.

.

École de Médecine Navale 25 rue Amiral Meyer Rochefort 17300 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 99 59 57 rochefort@musee-marine.fr

English : 45-minute visit to the Old Naval Medical School

This guided tour will give you the keys to understanding the history of the Ancienne école de médecine navale, its library and its collections.

German : 45-minütiger Besuch der Alten Schule für Marinemedizin

Diese Führung vermittelt Ihnen die Schlüssel zum Verständnis der Geschichte der Alten Schule für Marinemedizin, ihrer Bibliothek und ihrer Sammlungen.

Italiano :

Questa visita guidata vi fornirà le chiavi per comprendere la storia dell’Ancienne école de médecine navale, la sua biblioteca e le sue collezioni.

Espanol :

Esta visita guiada le dará las claves para comprender la historia de la Ancienne école de médecine navale, su biblioteca y sus colecciones.

L’événement Visite guidée de 45 min à l’Ancienne école de médecine navale Rochefort a été mis à jour le 2025-07-07 par Office de Tourisme Rochefort Océan