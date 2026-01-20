Visite guidée de 45 min à l’Ancienne école de médecine navale École de Médecine Navale Rochefort

Visite guidée de 45 min à l’Ancienne école de médecine navale

École de Médecine Navale 25 rue Amiral Meyer Rochefort Charente-Maritime

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Tarif réduit

– 26 ans hors UE, carte privilège.

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2026-02-07

fin : 2026-07-03

Date(s) :

2026-02-07 2026-04-01 2026-07-04 2026-09-01

Cette visite guidée vous livre les clés de compréhension de l’histoire de l’Ancienne école de médecine navale, de sa bibliothèque et de ses collections.

English : 45-minute visit to the Old Naval Medical School

This guided tour will give you the keys to understanding the history of the Ancienne école de médecine navale, its library and its collections.

