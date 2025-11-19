Visite guidée de ACO – Immergez vous dans le monde industriel ! Notre-Dame-de-l’Isle – Agence VERNON Notre-Dame-de-l’Isle

Visite guidée de ACO – Immergez vous dans le monde industriel ! Mercredi 19 novembre, 14h00 Notre-Dame-de-l'Isle – Agence VERNON Eure

Début : 2025-11-19T14:00:00+01:00 – 2025-11-19T15:30:00+01:00

A l’occasion de la semaine de l’Industrie, ACO ouvre ses portes et nous invite à découvrir ses activités, ses métiers, ses savoir-faire et son environnement de travail, à travers une visite guidée de leurs installations.

Au programme : – Présentation de l’entreprise et de ses activités, – Rencontres avec les équipes, – Visite des ateliers, lignes de production, laboratoire, – Echanges autour des opportunités de carrières.

Notre-Dame-de-l'Isle – Agence VERNON 27940 Notre-Dame-de-l'Isle

