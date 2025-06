Visite guidée de Aouste-sur-Sye et de son centre historique – Aouste-sur-Sye 4 juillet 2025 18:00

Drôme

Visite guidée de Aouste-sur-Sye et de son centre historique Esplanade de la mairie Aouste-sur-Sye Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2025-07-04 18:00:00

fin : 2025-07-04 19:30:00

Date(s) :

2025-07-04

Avec plus de 2000 ans d’histoire, visiter Aouste sur Sye c’est se plonger durant 1h30 dans le riche passé de la commune. Pannonceaux et clous à l’effigie d’Auguste vous accompagnerons tout au long de la visite.

Esplanade de la mairie

Aouste-sur-Sye 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes

English :

With more than 2,000 years of history, a visit to Aouste sur Sye is an opportunity to immerse yourself in the town’s rich past for 1h30. Pannonceaux and nails bearing the effigy of Auguste will accompany you throughout your visit.

German :

Mit mehr als 2000 Jahren Geschichte bedeutet ein Besuch in Aouste sur Sye, dass man 1,5 Stunden lang in die reiche Vergangenheit der Gemeinde eintauchen kann. Pannonceaux und Nägel mit dem Bildnis des Augustus begleiten Sie während des gesamten Besuchs.

Italiano :

Con oltre 2.000 anni di storia, una visita ad Aouste sur Sye vi porterà indietro di 1 ora nel ricco passato della città. Pannonceaux e chiodi con l’effigie di Auguste vi accompagneranno per tutta la visita.

Espanol :

Con más de 2.000 años de historia, una visita a Aouste sur Sye le hará retroceder una hora y media en el rico pasado de la ciudad. Pannonceaux y clavos con la efigie de Augusto le acompañarán durante toda la visita.

