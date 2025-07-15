Visite guidée de Bar-sur-Aube Bar-sur-Aube
Plongez au cœur de l’histoire de Bar-sur-Aube, une ville au riche passé. Déambulez dans les rues pittoresques, témoins des foires de Champagne qui ont façonné la cité au Moyen Âge. Exceptionnellement, laissez-vous émerveiller par la collégiale Saint-Maclou, 70 ans après sa fermeture ; un édifice emblématique qui dévoile ses secrets après une première phase de restauration minutieuse.
Bar-sur-Aube
⌛ 1h30
À partir de 6€ par personne
️ Visite réservable toute l’année pour les groupes constitués
☎️ Sur réservation 03 25 27 24 25 8 .
Office de Tourisme Bar-sur-Aube 10200 Aube Grand Est +33 3 25 27 24 25 contact@tourisme-cotedesbar.com
