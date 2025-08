Visite guidée de Baugé Devant le château de Baugé Baugé-en-Anjou

Devant le château de Baugé, Baugé-en-Anjou, Maine-et-Loire

11 août 2025, 10:30

12:00

2025-08-11

Laissez-vous guider au cœur de Baugé, cité de caractère au patrimoine exceptionnel !

Avec Thomas Brochard, guide-conférencier passionné, laissez-vous conter Baugé.

Monuments remarquables, hôtels particuliers, ruelles, il vous fera remonter le temps pour découvrir la ville autrement.

Une visite vivante et accessible à tous, idéale pour les curieux, les amoureux d’histoire ou simplement les promeneurs en quête d’authenticité.

Sur inscription. .

+33 2 41 84 00 75

English :

Let us guide you to the heart of Baugé, a town of character and exceptional heritage!

German :

Lassen Sie sich durch das Herz von Baugé führen, einer Stadt mit Charakter und außergewöhnlichem Kulturerbe!

Italiano :

Lasciatevi guidare nel cuore di Baugé, una città di carattere con un patrimonio eccezionale!

Espanol :

Déjese guiar al corazón de Baugé, una ciudad con carácter y un patrimonio excepcional

