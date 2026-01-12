Visite guidée de Bazas Arès
Visite guidée de Bazas Arès jeudi 5 février 2026.
Visite guidée de Bazas
Arès Gironde
Tarif : – –
Début : 2026-02-05
fin : 2026-02-05
2026-02-05
Visite toute la journée. Départ à 8h40
Visite guidée à 10h30 de la cathédrale et de la cité médiévale.
Déjeuner possible (boeuf de Bazas). Tout public Tarif 15€.
Renseignements au 06 08 13 53 70.
Lieu Bazas (33). .
Arès 33740 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 08 13 53 70 cultureloisirsares@free.fr
