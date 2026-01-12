Visite guidée de Bazas Arès

Visite guidée de Bazas

Début : 2026-02-05

fin : 2026-02-05

2026-02-05

Visite toute la journée. Départ à 8h40

Visite guidée à 10h30 de la cathédrale et de la cité médiévale.

Déjeuner possible (boeuf de Bazas). Tout public Tarif 15€.

Renseignements au 06 08 13 53 70.

Lieu Bazas (33). .

Arès 33740 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 08 13 53 70 cultureloisirsares@free.fr

