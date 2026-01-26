Visite guidée de Bazas Office de Tourisme et des Loisirs Bazas
Office de Tourisme et des Loisirs 25 Rue Fondespan Bazas Gironde
Suivez le guide ! Nous vous proposons une visite de la remarquable cité historique de Bazas.
A pied, partez à la conquête des petites ruelles pavées, des remparts, et admirez les différents monuments de cette jolie ville gasconne la porte du Gisquet, les hôtels particuliers autour de la place et, bien sûr, la majestueuse Cathédrale Saint-Jean-Baptiste classée au patrimoine mondial de l’UNESCO au titre des chemins de Saint-Jacques de Compostelle. .
