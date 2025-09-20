Visite guidée de Beaulieu-en-Argonne, village lorrain remarquable Village de Beaulieu-en-Argonne Beaulieu-en-Argonne

Visite guidée de Beaulieu-en-Argonne, village lorrain remarquable Village de Beaulieu-en-Argonne Beaulieu-en-Argonne samedi 20 septembre 2025.

Visite guidée de Beaulieu-en-Argonne, village lorrain remarquable Samedi 20 septembre, 10h00 Village de Beaulieu-en-Argonne Meuse

Sur inscription. Nombre de places limité. Départ : aire de stationnement, rue de l’abbaye 55250 Beaulieu-en-Argonne.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T11:30:00

Fin : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T11:30:00

Visite guidée du village lorrain remarquable de Beaulieu-en-Argonne, organisée par l’office de tourisme Cœur de Lorraine.

Village de Beaulieu-en-Argonne rue de l’abbaye 55250 Beaulieu-en-Argonne Beaulieu-en-Argonne 55250 Meuse Grand Est [{« type »: « phone », « value »: « 03-29-89-06-47 »}, {« type »: « email », « value »: « accueil@coeurdelorraine-tourisme.fr »}] Magnifiquement fleuri, le village de Beaulieu-en-Argonne est implanté sur un promontoire offrant un beau point de vue sur la Meuse et les forêts du massif d’Argonne. Des maisons avec ossature en bois apparente témoignent d’une identité architecturale typiquement argonnaise.

A l’origine du village de Beaulieu-en-Argonne, l’abbaye du XIe siècle est perceptible par ses empreintes patrimoniales laissées dans le temps. Maisons en pierres de taille issues de la démolition de l’abbaye en 1790, murs de soutènement du plateau de l’abbaye sont autant de traces visibles. Installé dans un bâtiment en briques, un impressionnant pressoir en chêne du XIIIe siècle, classé monument historique, servait à presser le raisin du vignoble situé sur les coteaux environnants. Élaboré à partir d’un tronc d’arbre et d’un contrepoids, l’ensemble pèse près de 30 tonnes et pouvait autrefois écraser jusqu’à 3000 kg de raisin. Le pressoir de Beaulieu est resté en activité jusqu’à la fin du XIXe siècle.

Les amateurs de randonnée peuvent poursuivre la visite en accédant à la chapelle de Saint-Rouin par un sentier balisé au départ du village de Beaulieu. Le site est également accessible par la route. Il s’agit d’une chapelle contemporaine constituée de blocs en béton cubiques et irréguliers reposant sur des pilotis. Elle a été construite par le père Rayssiguier, disciple de Le Corbusier et collaborateur de Matisse à Vence. Les vitraux ont été dessinés par une jeune artiste japonaise, Kimié Bando.

Journées européennes du patrimoine 2025

© Office de tourisme Cœur de Lorraine