Visite guidée de Bécherel La Maison du livre Bécherel Samedi 2 août, 16h00

gratuit dans le cadre de la Nuit du livre

Destination Rennes vous fait découvrir cette ancienne forteresse médiévale, et aussi premier Village du livre en France

Destination Rennes vous fait découvrir cette anccienne forteresse médiévale et aussi premier Village du livre en France

Début : 2025-08-02T16:00:00.000+02:00

Fin : 2025-08-02T17:30:00.000+02:00

02.99.66.65.65

La Maison du livre 4 route de Montfort, 35190 Bécherel Bécherel 35190 Ille-et-Vilaine