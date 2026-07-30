Informations pratiques

Bélarga

VISITE GUIDEE DE BELARGA

Chem. du Champ du Four, 34230 Bélarga Bélarga Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

Visite du village de Bélarga

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, partez à la découverte de Bélarga, un village médiéval de caractère niché au bord de l’Hérault. Entre vestiges du passé, ruelles chargées d’histoire et traditions viticoles encore bien vivantes, cette visite guidée vous invite à explorer l’âme d’un terroir authentique. Une parenthèse hors du temps pour célébrer ensemble le patrimoine local, entre nature, pierre et vigne. .

Chem. du Champ du Four, 34230 Bélarga Bélarga 34230 Hérault Occitanie

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English : VISITE GUIDEE DE BELARGA

Tour of the village of B%E9larga

L’événement VISITE GUIDEE DE BELARGA Bélarga a été mis à jour le 2026-07-30 par 34 OT ST GUILHEM VALLEE DE L’HERAULT