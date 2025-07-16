Visite Guidée de Bellenaves Bellenaves

Rendez-vous au Point d'informations touristiques 8 Grande Rue Bellenaves Allier

Mercredi 2025-07-16 16:00:00

2025-08-20

2025-07-16 2025-08-21

Visite guidée de Bellenaves (église, façades remarquables et jardins du château). Pot offert en fin de visite.

Rendez-vous au Point d’informations touristiques 8 Grande Rue Bellenaves 03330 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 58 39 75 tourisme@bellenaves.fr

English :

Guided tour of Bellenaves (church, remarkable facades and gardens of the castle). Drinks offered at the end of the visit.

German :

Geführte Besichtigung von Bellenaves (Kirche, bemerkenswerte Fassaden und Schlossgärten). Angebotener Umtrunk am Ende der Besichtigung.

Italiano :

Visita guidata di Bellenaves (chiesa, facciate notevoli e giardini del castello). Bevande offerte al termine della visita.

Espanol :

Visita guiada de Bellenaves (iglesia, fachadas notables y jardines del castillo). Bebidas ofrecidas al final de la visita.

