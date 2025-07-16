Visite Guidée de Bellenaves Bellenaves
Visite Guidée de Bellenaves Bellenaves mercredi 16 juillet 2025.
Visite Guidée de Bellenaves
Rendez-vous au Point d’informations touristiques 8 Grande Rue Bellenaves Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2025-07-16 16:00:00
fin : 2025-08-20
Date(s) :
2025-07-16 2025-08-21
Visite guidée de Bellenaves (église, façades remarquables et jardins du château). Pot offert en fin de visite.
.
Rendez-vous au Point d’informations touristiques 8 Grande Rue Bellenaves 03330 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 58 39 75 tourisme@bellenaves.fr
English :
Guided tour of Bellenaves (church, remarkable facades and gardens of the castle). Drinks offered at the end of the visit.
German :
Geführte Besichtigung von Bellenaves (Kirche, bemerkenswerte Fassaden und Schlossgärten). Angebotener Umtrunk am Ende der Besichtigung.
Italiano :
Visita guidata di Bellenaves (chiesa, facciate notevoli e giardini del castello). Bevande offerte al termine della visita.
Espanol :
Visita guiada de Bellenaves (iglesia, fachadas notables y jardines del castillo). Bebidas ofrecidas al final de la visita.
L’événement Visite Guidée de Bellenaves Bellenaves a été mis à jour le 2025-05-17 par Office de tourisme Val de Sioule