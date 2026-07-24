Visite guidée de Bessey en Chaume Bessey-en-Chaume
jeudi 6 août 2026 · Bessey-en-Chaume
Informations pratiques
Bessey-en-Chaume
Visite guidée de Bessey en Chaume
Bessey-en-Chaume Côte-d’Or
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-06 10:30:00
fin : 2026-08-06 12:00:00
Date(s) :
2026-08-06
Visite guidée de Bessey en Chaume
Le col de Bessey-en-Chaume est connu de tout vacancier empruntant l’autoroute A6. Mais qu’en est-il du village ? Il est ainsi réputé comme étant celui le plus haut de Côte-d’Or. Cette situation topographique idéale nous invite à la lecture de paysage, mais aussi à évoquer l’histoire étonnante d’un télégraphe singulier placé à son sommet. .
Bessey-en-Chaume 21360 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 20 16 51
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Visite guidée de Bessey en Chaume
L’événement Visite guidée de Bessey en Chaume Bessey-en-Chaume a été mis à jour le 2026-07-24 par OT Pouilly Bligny