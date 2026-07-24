Informations pratiques

Bessey-en-Chaume

Visite guidée de Bessey en Chaume

Bessey-en-Chaume Côte-d’Or

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-06 10:30:00

fin : 2026-08-06 12:00:00

Date(s) :

2026-08-06

Visite guidée de Bessey en Chaume

Le col de Bessey-en-Chaume est connu de tout vacancier empruntant l’autoroute A6. Mais qu’en est-il du village ? Il est ainsi réputé comme étant celui le plus haut de Côte-d’Or. Cette situation topographique idéale nous invite à la lecture de paysage, mais aussi à évoquer l’histoire étonnante d’un télégraphe singulier placé à son sommet. .

Bessey-en-Chaume 21360 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 20 16 51

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English : Visite guidée de Bessey en Chaume

L’événement Visite guidée de Bessey en Chaume Bessey-en-Chaume a été mis à jour le 2026-07-24 par OT Pouilly Bligny