Visite guidée de Biosphera, Biosphéra, Cendras

Visite guidée de Biosphera 18 février et 18 mars Biosphéra Gard

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-02-18T14:30:00+01:00 – 2026-02-18T16:00:00+01:00

Fin : 2026-03-18T14:30:00+01:00 – 2026-03-18T16:00:00+01:00

Biosphera est le centre d’interprétation des vallées cévenoles. C’est un lieu d’information, de sensibilisation et d’étude autour de la biodiversité et du développement durable. Il dispose d’une exposition permanente dédiée à la compréhension du rapport Homme-Nature dans les Cévennes et à son évolution.

Pendant une heure, découvrez les milieux naturels de nos vallées cévenoles et partez sur les traces des activités humaines à travers les époques. Projections, tables interactives, maquettes et objets d’exposition vous accompagneront tout au long du parcours.

Les visites guidées ont lieu tous les troisièmes mercredis du mois à 14h30 (durée : 1h environ). Elles sont gratuites et tout public.

Le lieu est doté d’un accès PMR.

Le lieu est également accessible en accès libre du mercredi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h, ainsi qu’un weekend par mois.

Biosphéra 18 rue Vincent Faita, 30480 Cendras Cendras 30480 Gard Occitanie 04 66 07 39 25 http://biosphera-cevennes.fr

Chaque 3ème mercredi du mois, l’équipe de Biosphera vous propose une visite guidée de l’exposition permanente, à la découverte de la relation entre l’être humain et la nature dans les Cévennes. environnement nature