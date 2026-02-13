Visite guidée de Biosphera, Biosphéra, Cendras
Visite guidée de Biosphera, Biosphéra, Cendras mercredi 18 février 2026.
Visite guidée de Biosphera 18 février et 18 mars Biosphéra Gard
Gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-02-18T14:30:00+01:00 – 2026-02-18T16:00:00+01:00
Fin : 2026-03-18T14:30:00+01:00 – 2026-03-18T16:00:00+01:00
Biosphera est le centre d’interprétation des vallées cévenoles. C’est un lieu d’information, de sensibilisation et d’étude autour de la biodiversité et du développement durable. Il dispose d’une exposition permanente dédiée à la compréhension du rapport Homme-Nature dans les Cévennes et à son évolution.
Pendant une heure, découvrez les milieux naturels de nos vallées cévenoles et partez sur les traces des activités humaines à travers les époques. Projections, tables interactives, maquettes et objets d’exposition vous accompagneront tout au long du parcours.
Les visites guidées ont lieu tous les troisièmes mercredis du mois à 14h30 (durée : 1h environ). Elles sont gratuites et tout public.
Le lieu est doté d’un accès PMR.
Le lieu est également accessible en accès libre du mercredi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h, ainsi qu’un weekend par mois.
Biosphéra 18 rue Vincent Faita, 30480 Cendras Cendras 30480 Gard Occitanie 04 66 07 39 25 http://biosphera-cevennes.fr
Chaque 3ème mercredi du mois, l’équipe de Biosphera vous propose une visite guidée de l’exposition permanente, à la découverte de la relation entre l’être humain et la nature dans les Cévennes. environnement nature