VISITE GUIDEE DE BLAISON-SAINT-SULPICE RENDEZ-VOUS DU PATRIMOINE – Place Saint Aubin Blaison-Saint-Sulpice 6 juillet 2025 15:00

Maine-et-Loire

VISITE GUIDEE DE BLAISON-SAINT-SULPICE RENDEZ-VOUS DU PATRIMOINE Place Saint Aubin Parvis de l’Église Saint Aubin Blaison-Saint-Sulpice Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-06 15:00:00

fin : 2025-08-31

Date(s) :

2025-07-06

2025-07-13

2025-07-20

2025-07-27

2025-08-03

2025-08-10

2025-08-17

2025-08-24

2025-08-31

Venez visiter Blaison-Saint-Sulpice, Petite Cité de Caractère !

Le village de Blaison s’est développé autour de sa collégiale au XIème siècle.

André Leroy en est aujourd’hui le plus fin connaisseur. Avec humour et poésie, il guide une promenade originale et curieuse qui, de l’église aux ruelles du village, offre à découvrir d’innombrables anecdotes historiques.

Tarif Participation libre au chapeau .

Place Saint Aubin Parvis de l’Église Saint Aubin

Blaison-Saint-Sulpice 49320 Maine-et-Loire Pays de la Loire aleroyblaison@wanadoo.fr

English :

Come and visit Blaison-Saint-Sulpice, Petite Cité de Caractère!

German :

Besuchen Sie Blaison-Saint-Sulpice, Petite Cité de Caractère!

Italiano :

Venite a visitare Blaison-Saint-Sulpice, Petite Cité de Caractère!

Espanol :

¡Venga a visitar Blaison-Saint-Sulpice, Petite Cité de Caractère!

L’événement VISITE GUIDEE DE BLAISON-SAINT-SULPICE RENDEZ-VOUS DU PATRIMOINE Blaison-Saint-Sulpice a été mis à jour le 2025-06-14 par Office de tourisme Anjou Vignobles et Villages