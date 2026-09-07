Visite guidée de Bourg-Saint-Bernard, Commune de Bourg-Saint-Bernard, Bourg-Saint-Bernard

Informations pratiques

Visite guidée de Bourg-Saint-Bernard Samedi 19 septembre, 10h00 Commune de Bourg-Saint-Bernard Haute-Garonne

Gratuit. Sans inscription. RDV devant l’église.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T10:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T10:30:00+02:00

Plongez dans l’histoire de ce charmant village du Lauragais, profondément marqué par l’épopée cathare.

Cette visite sera également l’occasion d’évoquer les foires et les marchés qui animaient autrefois la vie locale, ainsi que les origines du Pré de la Fadaise, l’une des plus anciennes fêtes de France.

Commune de Bourg-Saint-Bernard 31570 Bourg-Saint-Bernard Bourg-Saint-Bernard 31570 Haute-Garonne Occitanie https://www.lauragais-tourisme.fr/patrimoine-culturel/bourg-saint-bernard/ Au cœur du Lauragais, Bourg Saint Bernard dévoile un patrimoine riche, façonné par une histoire mêlant traditions religieuses, prospérité économique et organisation défensive. Bien que les origines précises du village restent inconnues, son nom est étroitement lié à la figure de saint Bernard de Clairvaux, dont la venue dans la région au XIIe siècle a marqué les esprits.

Plongez dans l’histoire de ce charmant village fortement marqué par l’histoire cathare en Lauragais. Cette visite sera également l’occasion de parler des foires et marchés, ainsi que de l’origine des…

©Lauragais Tourisme