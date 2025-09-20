Visite guidée « De briques et d’art » La Condition Publique Roubaix

Visite guidée « De briques et d’art » 20 et 21 septembre La Condition Publique Nord

Début : 2025-09-20T14:30:00 – 2025-09-20T15:30:00

Fin : 2025-09-21T16:30:00 – 2025-09-21T17:30:00

Visites guidées du bâtiment, son histoire et ses secrets. Découverte de son passé industriel, de l’histoire de sa réhabilitation et de sa vie actuelle en tant qu’établissement culturel à fort rayonnement.

La Condition Publique 14 place Faidherbe – 59100 Roubaix Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France http://www.laconditionpublique.com [{« type »: « link », « value »: « http://www.laconditionpublique.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 03 28 33 48 33 »}, {« type »: « link », « value »: « http://laconditionpublique.com »}] Bâtiment exceptionnel édifié au service de l’industrie textile par l’architecte Alfred Bouvy, la Condition Publique de Roubaix a conditionné la laine de 1902 à 1972. Acquis par Lille Métropole en 2000, puis mis à disposition de la Ville de Roubaix, l’édifice a fait l’objet d’un vaste programme de réhabilitation conduit par l’architecte Patrick Bouchain, pour devenir une manufacture culturelle, lieu de vie, de travail et de diffusion artistique. Les aménagements ont été réalisés en préservant la mémoire et la poésie de ce site aux terrasses végétalisées, et aux façades classées à l’Inventaire supplémentaire des Monuments historiques. Métro/ Tram : arrêt Eurotéléport

©A.Gadeau