VISITE GUIDÉE DE BRIQUES ET D’ART Roubaix

VISITE GUIDÉE DE BRIQUES ET D’ART Roubaix samedi 20 septembre 2025.

VISITE GUIDÉE DE BRIQUES ET D’ART

14 place du Général Faidherbe Roubaix Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20 14:30:00

fin : 2025-09-20 15:30:00

Date(s) :

2025-09-20 2025-12-07

De l’époque industrielle à la réhabilitation en un lieu culturel de référence, découvrez la Condition Publique à travers une visite guidée retraçant les grandes périodes de son existence. Découvrez les secrets du bâtiment, de sa construction en 1902 à sa réhabilitation en 2004, de la salle de spectacle jusqu’aux toits terrasses, de lieu dédié au conditionnement de la laine à tiers lieu créatif, en passant par magasin de meuble, explorez la Condition Publique et partez à la découverte de ce lieu unique chargé d’histoire !

Point de départ à l’accueil de la Condition Publique Départ 14h30

Merci de vous y présenter 10mn avant le début

Durée 1h environ

De l’époque industrielle à la réhabilitation en un lieu culturel de référence, découvrez la Condition Publique à travers une visite guidée retraçant les grandes périodes de son existence. Découvrez les secrets du bâtiment, de sa construction en 1902 à sa réhabilitation en 2004, de la salle de spectacle jusqu’aux toits terrasses, de lieu dédié au conditionnement de la laine à tiers lieu créatif, en passant par magasin de meuble, explorez la Condition Publique et partez à la découverte de ce lieu unique chargé d’histoire !

Point de départ à l’accueil de la Condition Publique Départ 14h30

Merci de vous y présenter 10mn avant le début

Durée 1h environ .

14 place du Général Faidherbe Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France contact@hautsdefrancetourisme.com

English :

From the industrial era to its rehabilitation as a cultural landmark, discover La Condition Publique through a guided tour retracing the major periods of its existence. Discover the secrets of the building, from its construction in 1902 to its refurbishment in 2004, from the auditorium to the roof terraces, from a place dedicated to wool conditioning to a creative third place, via a furniture store, explore the Condition Publique and set off to discover this unique place steeped in history!

Departure point: Condition Publique reception desk Departure: 2:30pm

Please arrive 10 minutes before the start of the tour

Duration: approx. 1 hour

German :

Entdecken Sie die Condition Publique auf einer geführten Tour, die die wichtigsten Epochen ihres Bestehens nachzeichnet, vom Industriezeitalter bis zu ihrer Sanierung zu einem kulturellen Referenzort. Entdecken Sie die Geheimnisse des Gebäudes, von seinem Bau im Jahr 1902 bis zu seiner Sanierung im Jahr 2004, vom Veranstaltungssaal bis zu den Dachterrassen, von einem Ort, an dem Wolle verpackt wurde, über ein Möbelgeschäft bis hin zu einem dritten kreativen Ort. Erkunden Sie die Condition Publique und machen Sie sich auf, diesen einzigartigen Ort voller Geschichte zu entdecken!

Startpunkt am Empfang der Condition Publique Abfahrt: 14.30 Uhr

Bitte finden Sie sich 10 Minuten vor Beginn dort ein

Dauer: ca. 1 Stunde

Italiano :

Dall’era industriale alla sua ristrutturazione come centro culturale di riferimento, scoprite La Condition Publique attraverso una visita guidata che ripercorre i principali periodi della sua esistenza. Scoprite i segreti dell’edificio, dalla sua costruzione nel 1902 alla sua ristrutturazione nel 2004, dall’auditorium alle terrazze sul tetto, da un luogo dedicato al condizionamento della lana a un terzo luogo creativo, passando per un negozio di mobili, esplorate la Condition Publique e partite alla scoperta di questo luogo unico e ricco di storia!

Punto di partenza: reception della Condition Publique Partenza: ore 14.30

Si prega di arrivare 10 minuti prima dell’inizio della visita

Durata: circa 1 ora

Espanol :

Desde la época industrial hasta su renovación como centro cultural de referencia, descubra La Condition Publique a través de una visita guiada que recorre los principales periodos de su existencia. Descubra los secretos del edificio, desde su construcción en 1902 hasta su rehabilitación en 2004, desde el auditorio hasta las terrazas de la azotea, desde un lugar dedicado al acondicionamiento de la lana hasta un tercer lugar creativo, pasando por una tienda de muebles, explore la Condition Publique y láncese a descubrir este lugar único cargado de historia

Punto de salida: recepción de la Condition Publique Salida: 14.30 h

Se ruega llegar 10 minutos antes del inicio de la visita

Duración: 1 hora aproximadamente

L’événement VISITE GUIDÉE DE BRIQUES ET D’ART Roubaix a été mis à jour le 2025-09-12 par Hauts-de-France Tourisme