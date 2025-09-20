Visite guidée « De briques et d’art » Roubaix

Visite guidée « De briques et d’art » Roubaix samedi 20 septembre 2025.

Visite guidée « De briques et d’art »

14 place Faidherbe – Roubaix Nord

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20 16:30:00

fin : 2025-09-21 17:30:00

Date(s) :

2025-09-20 2025-09-21

Visites guidées du bâtiment, son histoire et ses secrets. Découverte de son passé industriel, de l’histoire de sa réhabilitation et de sa vie actuelle en tant qu’établissement culturel à fort rayonnement. .

14 place Faidherbe – Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France +33 3 28 33 48 33

