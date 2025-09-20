Visite guidée « De briques et d’art » Roubaix
14 place Faidherbe – Roubaix Nord
Début : 2025-09-20 16:30:00
fin : 2025-09-21 17:30:00
2025-09-20 2025-09-21
Visites guidées du bâtiment, son histoire et ses secrets. Découverte de son passé industriel, de l’histoire de sa réhabilitation et de sa vie actuelle en tant qu’établissement culturel à fort rayonnement. .
14 place Faidherbe – Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France +33 3 28 33 48 33
