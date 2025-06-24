Visite guidée de Brouage Brouage Marennes-Hiers-Brouage

Brouage 2 rue de l’Hospital Marennes-Hiers-Brouage Charente-Maritime

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-24 15:00:00

fin : 2025-09-30 16:00:00

Date(s) :

2025-06-24 2025-09-01

Venez découvrir les secrets de la cité fortifiée de Brouage ! .

+33 5 46 85 19 16 brouage-tourisme@marennes-oleron.com

English :

Come and discover the secrets of the fortified town of Brouage!

German :

Entdecken Sie die Geheimnisse der Festungsstadt Brouage! .

Italiano :

Venite a scoprire i segreti della città fortificata di Brouage!

Espanol :

Venga a descubrir los secretos de la ciudad fortificada de Brouage.

