Visite guidée de Brouage Brouage Marennes-Hiers-Brouage
Visite guidée de Brouage Brouage Marennes-Hiers-Brouage mardi 24 juin 2025.
Visite guidée de Brouage
Brouage 2 rue de l’Hospital Marennes-Hiers-Brouage Charente-Maritime
Tarif : 7 – 7 – 7 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-06-24 15:00:00
fin : 2025-09-30 16:00:00
Date(s) :
2025-06-24 2025-09-01
Venez découvrir les secrets de la cité fortifiée de Brouage ! .
.
Brouage 2 rue de l’Hospital Marennes-Hiers-Brouage 17320 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 85 19 16 brouage-tourisme@marennes-oleron.com
English :
Come and discover the secrets of the fortified town of Brouage!
German :
Entdecken Sie die Geheimnisse der Festungsstadt Brouage! .
Italiano :
Venite a scoprire i segreti della città fortificata di Brouage!
Espanol :
Venga a descubrir los secretos de la ciudad fortificada de Brouage.
L’événement Visite guidée de Brouage Marennes-Hiers-Brouage a été mis à jour le 2025-08-02 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes