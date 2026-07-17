Visite guidée de Caignac, Village de Caignac, Caignac

Informations pratiques

Visite guidée de Caignac Dimanche 20 septembre, 10h00 Village de Caignac Haute-Garonne

Gratuit. Sans inscription. Rdv devant l’église.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T10:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T10:30:00+02:00

Au carrefour de l’Ariège, de l’Aude et de la Haute-Garonne, le village de Caignac a compté jusqu’à deux moulins en son centre, encore en activité au début du XXe siècle.

Le cœur du village abrite également un château remarquablement préservé et une charmante église à clocher-mur. Ces édifices témoignent de la riche histoire rurale de Caignac, au cœur des coteaux du Lauragais.

Village de Caignac 31560 Caignac Caignac 31560 Haute-Garonne Occitanie https://www.lauragais-tourisme.fr/patrimoine-culturel/caignac Au cœur du Lauragais, le village de Caignac dévoile un patrimoine profondément marqué par l’histoire des Hospitaliers de Saint Jean de Jérusalem, ordre religieux et militaire né au Moyen Âge pour accueillir et protéger les pèlerins en Terre Sainte. Dès le XIIe siècle, cette communauté va façonner durablement le paysage et l’organisation du village, dont elle devient le principal acteur.

Au carrefour des départements de l’Ariège, de l’Aude et de la Haute-Garonne, le village de Caignac a compté jusqu’à 2 moulins en son centre, jusqu’au début du XXe siècle.

© Lauragais Tourisme