Visite guidée de Cambo-les-Bains, Du thermalisme au climatisme

Cambo-les-Bains Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-20

fin : 2026-04-20

Date(s) :

2026-04-20

Si l’on ne connaît pas précisément les débuts des Thermes de Cambo, la tradition orale rapporte un pèlerinage annuel aux sources de Cambo, le 23 juin. Les habitants des alentours venaient y recueillir des eaux aux vertus curatives, une coutume qui a perduré jusqu’au début du XXe siècle.

Notre guide, Fabrice, vous invitera à retracer l’histoire du thermalisme à Cambo dès le XVIe siècle. Vous découvrirez la venue d’aristocrates français et étrangers pour profiter de ces eaux, ainsi que les événements historiques qui feront basculer Cambo vers le climatisme, au détriment du thermalisme.

—–

Durée 1h30.

Sur inscription obligatoire à l’Office de tourisme de Cambo-les-Bains.

(Départ garanti dès la 5ème personne) .

Cambo-les-Bains 64250 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 29 70 25 info@cambolesbains.com

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English : Visite guidée de Cambo-les-Bains, Du thermalisme au climatisme

L’événement Visite guidée de Cambo-les-Bains, Du thermalisme au climatisme Cambo-les-Bains a été mis à jour le 2026-03-14 par OT Cambo les Bains