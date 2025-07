VISITE GUIDÉE DE CASTELNOU Castelnou

VISITE GUIDÉE DE CASTELNOU Castelnou mardi 15 juillet 2025.

VISITE GUIDÉE DE CASTELNOU

Castelnou Pyrénées-Orientales

Tarif : 6.5 – 6.5 – 6.5

Tarif de base plein tarif

Plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-15 10:30:00

fin : 2025-07-29

Date(s) :

2025-07-15

Emblème médiéval des Aspres, l’histoire de ce village se raconte et se lit sur chaque façade ou sous chaque toit. Allons à leur découverte….

.

Castelnou 66300 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 53 45 86 contact@aspres-thuir.com

English :

A medieval emblem of the Aspres region, the history of this village can be read on every façade and under every roof. Let’s discover them….

German :

Als mittelalterliches Wahrzeichen der Aspres lässt sich die Geschichte dieses Dorfes an jeder Fassade oder unter jedem Dach erzählen und lesen. Gehen wir auf Entdeckungsreise….

Italiano :

Emblema medievale della regione di Aspres, la storia di questo villaggio si legge su ogni facciata e sotto ogni tetto. Scopriamoli….

Espanol :

Emblema medieval de la región de Aspres, la historia de este pueblo se lee en cada fachada y bajo cada tejado. Vamos a descubrirlos….

L’événement VISITE GUIDÉE DE CASTELNOU Castelnou a été mis à jour le 2025-07-08 par OTI ASPRES-THUIR