Visite guidée de Castres Office de Tourisme de Castres Mazamet Castres

Visite guidée de Castres Samedi 20 septembre, 10h00, 15h00 Office de Tourisme de Castres Mazamet Tarn

Gratuit. Réservation obligatoire. Limité à 40 participants par visite.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T11:00:00

Fin : 2025-09-20T15:00:00 – 2025-09-20T16:00:00

️ Castres, ville d’architecture : de la pierre au prestige

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine 2025, embarquez pour une visite guidée du centre historique de Castres, placée sous le signe de l’architecture.

De la splendeur classique aux secrets médiévaux, laissez-vous guider à travers les monuments emblématiques de la ville et son histoire urbaine méconnue.

Points forts du parcours :

• Les maisons sur l’Agout, témoignages pittoresques d’une ville commerçante et fluviale

• Le Jardin de l’Évêché, chef-d’œuvre de l’art classique dessiné par André Le Nôtre

• Les hôtels particuliers du XVIIᵉ siècle, symboles d’un art de vivre raffiné

• Les églises gothiques et chapelles baroques, aux décors souvent insoupçonnés

Chaque façade, chaque détail architectural vous racontera une époque, un style, un usage, révélant la richesse d’un patrimoine aussi dense qu’inattendu.

Office de Tourisme de Castres Mazamet 2 place de la République, 81100 Castres Castres 81100 Laden Tarn Occitanie 05 63 62 63 62 https://www.tourisme-castresmazamet.com/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.tourisme-castresmazamet.com/billetterie »}, {« type »: « phone », « value »: « 0563626362 »}, {« type »: « email », « value »: « accueil@tourisme-castresmazamet.com »}]

Admirez la cathédrale Saint-Benoît, les maisons sur l’Agout, les superbes hôtels particuliers du XVIIe siècle, et l’église Notre-Dame de la Platé.

Situé juste à côté du jardin, vous pouvez découvrir ou redécouvrir l’art hispanique, à travers les œuvres éternelles de Goya, Velasquez ou Murillo au musée Goya, récemment rénové.

