Visite guidée de Champtoceaux avec Hélène, La Clef des Sables Promenade du Champalud Orée d’Anjou mercredi 26 novembre 2025.
Promenade du Champalud Eglise abbatiale Orée d’Anjou Maine-et-Loire
Tarif : 10 EUR
Date :
Début : 2025-11-26 14:30:00
fin : 2025-11-26 16:30:00
Date(s) :
2025-11-26 2025-12-24
Suivez Hélène pour une visite guidée de la cité ligérienne de Champtoceaux…
Avec Hélène Guégnard, guide accompagnatrice, venez découvrir l’histoire à travers les époques du village de Champtoceaux, perchée au-dessus de la Loire suivi d’une ballade jusque sur le site de la citadelle médiévale à la recherche des vestiges féodaux.
La visite guidée de Champtoceaux est proposée toute l’année
– de janvier à juin et de septembre à décembre le 4ème mercredi du mois
– en juillet et août le 4ème jeudi du mois
Tarif 10 € par adulte sauf pour les groupes (devis sur demande et visite sur mesure)
Rendez-vous sur le parking du Champalud à 14h30.
Accessibilité pas de poussette et être bien chaussé. .
Promenade du Champalud Eglise abbatiale Orée d’Anjou 49270 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 70 60 85 46 nomade49@laposte.net
English :
Follow Hélène on a guided tour of the Loire town of Champtoceaux…
German :
Folgen Sie Hélène auf einer geführten Tour durch die Loire-Stadt Champtoceaux…
Italiano :
Seguite Hélène in una visita guidata della città della Loira, Champtoceaux…
Espanol :
Siga a Hélène en una visita guiada por la ciudad de Champtoceaux, en el Loira…
