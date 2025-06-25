Visite guidée de Champtoceaux avec Hélène, La Clef des Sables Promenade du Champalud Orée d’Anjou

Visite guidée de Champtoceaux avec Hélène, La Clef des Sables

Promenade du Champalud Eglise abbatiale Orée d’Anjou Maine-et-Loire

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Début : 2025-11-26 14:30:00

fin : 2025-11-26 16:30:00

2025-11-26 2025-12-24

Suivez Hélène pour une visite guidée de la cité ligérienne de Champtoceaux…

Avec Hélène Guégnard, guide accompagnatrice, venez découvrir l’histoire à travers les époques du village de Champtoceaux, perchée au-dessus de la Loire suivi d’une ballade jusque sur le site de la citadelle médiévale à la recherche des vestiges féodaux.

La visite guidée de Champtoceaux est proposée toute l’année

– de janvier à juin et de septembre à décembre le 4ème mercredi du mois

– en juillet et août le 4ème jeudi du mois

Tarif 10 € par adulte sauf pour les groupes (devis sur demande et visite sur mesure)

Rendez-vous sur le parking du Champalud à 14h30.

Accessibilité pas de poussette et être bien chaussé. .

Promenade du Champalud Eglise abbatiale Orée d’Anjou 49270 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 70 60 85 46 nomade49@laposte.net

English :

Follow Hélène on a guided tour of the Loire town of Champtoceaux…

German :

Folgen Sie Hélène auf einer geführten Tour durch die Loire-Stadt Champtoceaux…

Italiano :

Seguite Hélène in una visita guidata della città della Loira, Champtoceaux…

Espanol :

Siga a Hélène en una visita guiada por la ciudad de Champtoceaux, en el Loira…

