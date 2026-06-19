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Visite guidée de Chapaize Rendez-vous devant l’église Chapaize

Visite guidée de Chapaize Rendez-vous devant l’église Chapaize

Visite guidée de Chapaize Rendez-vous devant l’église Chapaize samedi 8 août 2026.

Lieu
Rendez-vous devant l'église
Adresse
Le Bourg
Ville
71460 Chapaize
Département
Saône-et-Loire
Début
samedi 8 août 2026
Fin
samedi 8 août 2026
Heure de début
17:00:00
Tarif
0 0 0 Tarif enfant Tarif enfant

Chapaize

Visite guidée de Chapaize

Rendez-vous devant l’église Le Bourg Chapaize Saône-et-Loire

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Tarif enfant
Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08 17:00:00
fin : 2026-08-08

Date(s) :
2026-08-08

Une fin d’après-midi, un samedi, un guide-conférencier et un village… pour vous faire découvrir notre territoire. Vous avez déjà certainement vu le clocher si caractéristique de Chapaize. Mais connaissez-vous vraiment ce village ?!   .

Rendez-vous devant l’église Le Bourg Chapaize 71460 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 27 03 30  pahclunytournus@yahoo.fr

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English : Visite guidée de Chapaize

L’événement Visite guidée de Chapaize Chapaize a été mis à jour le 2026-06-19 par SENNECEY-LE-GRAND │ OT entre Saône et Grosne

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