Visite guidée de Chapaize Rendez-vous devant l’église Chapaize
Visite guidée de Chapaize Rendez-vous devant l’église Chapaize samedi 8 août 2026.
Chapaize
Visite guidée de Chapaize
Rendez-vous devant l’église Le Bourg Chapaize Saône-et-Loire
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Tarif enfant
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08 17:00:00
fin : 2026-08-08
Date(s) :
2026-08-08
Une fin d’après-midi, un samedi, un guide-conférencier et un village… pour vous faire découvrir notre territoire. Vous avez déjà certainement vu le clocher si caractéristique de Chapaize. Mais connaissez-vous vraiment ce village ?! .
Rendez-vous devant l’église Le Bourg Chapaize 71460 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 27 03 30 pahclunytournus@yahoo.fr
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English : Visite guidée de Chapaize
L’événement Visite guidée de Chapaize Chapaize a été mis à jour le 2026-06-19 par SENNECEY-LE-GRAND │ OT entre Saône et Grosne